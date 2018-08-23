Все восемь месяцев 2018 года на валютных рынках проходят под знаком роста американского доллара и ослабления валют развивающихся стран. Турецкая лира и аргентинский песо с начала года ослабли к американскому доллару на 60%, бразильский реал, южноафриканский ранд и российский рубль – на 20%. Особняком стоит юань, курс которого определяет Народный банк Китая, да и он за четыре месяца потерял 10%. В среднесрочной перспективе динамика юаня будет зависеть от торговых войн Китая и США.

Глобальная причина снижения валют развивающихся рынков – ужесточение денежно-кредитной политики ФРС США. За последние два года Федрезерв поднял ставку на 1,5%. В этом году ожидается ещё два повышения ставки: в сентябре (судя по фьючерсам, рынок оценивает вероятность этого события в 95%) и в декабре (65%). Опубликованные вчера протоколы последнего заседания Федрезерва лишь убеждают в этом. На фоне роста доходностей в американской экономике инвесторы перекладывают средства с развивающихся рынков в US Treasures и доллар.

Перефразируя классика, можно сказать, что все валюты развивающихся стран несчастливы по-своему. Для Турции и России негативом выступают санкции со стороны США. При этом рубль мог бы выглядеть более уверенно, если бы не активные покупки Минфином валюты в резервы на случай возможных экономических потрясений. В Бразилии и Мексике – политическая нестабильность. В июле в Мексике победил представитель левых сил Лопес Обрадор, объявивший о смене политического курса. А Бразилии президентские выборы предстоят в октябре, по опросам, наибольшей поддержкой пользуется Лула да Силва, сейчас находящийся в тюрьме по обвинению в коррупции.

На фоне продолжающегося оттока средств с развивающихся рынков упомянутые страны могут испытать экономические сложности. Не исключено, что именно развивающиеся рынки станут очагом следующего кризиса. Отметим, что на общем фоне российская экономика смотрится хорошо: высокие цены на нефть позволяют бюджету и счетам текущих операций быть профицитными, плюс к этому низкий долг и накопленные солидные золотовалютные резервы.

Роман Ткачук, старший аналитик Альпари