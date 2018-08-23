Валютная пара EUR/USD: на горизонте вновь замаячил уровень 1,15

В среду, 22 августа, торги по евро завершились ростом. После публикации протоколов заседания FOMC покупатели пытались вернуть курс обратно с 1,1581, но в четверг на торгах в Азии продавцы их вернули к уровню 1,1542.

Курс доллара некоторое время находился под давлением, поскольку менеджер предвыборной компании президента США Дональда Трампа и его юрист были признаны виновными в ряде преступлений. Последний заявил, что действовал по указанию Трампа.

FOMC не изменил своих оценок. Американский ргулятор готов повысить ставку в сентябре. Согласно протоколу заседания, члены Комитета открытого рынка обсуждали возможность дальнейшего повышения основных процентных ставок.

На текущий момент азиатский минимум зафиксирован на отметке 1,1542. По прогнозу я жду восходящей коррекции до 1,1580, а затем дальнейшего падения до 1,1500. На сегодня ослабление евро может быть сдержано двумя ценовыми уровнями: 1,1512 и 1,1527.

В 9:00 мск Германия опубликовала индекс потребительского климата на сентябрь.

С 9:45 до 11:00 мск вышли в свет индексы деловой активности в производственном секторе и в секторе услуг за август во Франции, Германии и еврозоне. Индексы не оказывают влияния на рынок.

В 13:00 мск Великобритания опубликовала индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников за август. Важный показатель для британца.

В 14:30 мск в еврозоне ЕЦБ опубликует протокол по монетарной политике с последнего заседания.

В 15:30 мск США сообщат об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице, в 16:00 мск — выпустят индекс цен на жилье за июнь.

В 16:45 США опубликуют индекс деловой активности в производственном секторе и индекс PMI для сферы услуг за август.

В 17:00 мск США представят данные об изменении объема продаж новостроек за июль. Также в это время в еврозоне выйдет индикатор потребительской уверенности за август.

Владислав Антонов, аналитик Альпари