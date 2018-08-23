Акции госбанков вновь в фокусе внимания продавцов

Индексы

Котировки на 12:50 МСК

Индекс МосБиржи: 2290,27 п. (-0,30%)

Индекс РТС: 1047,62 п. (-1,67%)

О главном

Российские индексы в четверг опустились в красную зону. Перспективы расширение санкций остаются главным риском для отечественного рынка

Позитивные факторы

– Реинвестирование полученных ранее дивидендов в российские активы

– Снижение панических настроений

– Нефтяные котировки торгуются выше я $74 за баррель марки Brent

Негативные факторы

– Риски эскалации торгового конфликта между США и Китаем

– Риски введения новых антироссийских санкций со стороны США

– Угроза распространения кризиса в Турции

В деталях

Торги на российском рынке в четверг проходят в красной зоне. Продолжающаяся девальвация национальной валюты оказывает поддержку рублевому IMOEX, но давит на долларовый РТС. Перспективы расширение санкций остаются главным риском для отечественного рынка. Несмотря на это, снижение рубля при подъеме нефтяных котировок не позволяет инвесторам «пройти мимо» бумаги нефтегазовых компаний. К 12:50 МСК индекс IMOEX теряет 0,3%, РТС в минусе на 1,67%.

Внешний фон к текущему моменту складывается смешанный.

Азия закрыла день разнонаправленно. Японский Nikkei и Китайский Shanghai Composite прибавили 0,22% и 0,37% соответственно. Гонконгский Hang Seng ушел в минус на 0,54%

Европейские индексы торгуются в зеленой зоне. К 12:50 МСК индекс 50 крупнейших европейских компаний Euro Stoxx 50 поднялся на 0,2%.

Американские фьючерсы с утра консолидируются после подъема основных индексов накануне. В среду были опубликован проток с последнего заседания ФРС, в котором регулятор подтвердил вероятность реализации сценария четырех повышений ставки в 2018 г., но в то же время отметил риски для экономики страны, связанные с торговыми войнами и ослаблением эффекта налоговых стимулов. Теперь интерес инвесторов сконцентрируется на новостях с ежегодного симпозиума в Джексон-Хоул, который стартует сегодня.

Нефтяные котировки после уверенного подъема в среду, в четверг к 12:50 МСК опустились на 0,4% – до $74,5 за баррель марки Brent.

Что касается общего информационного фона, то каких-либо новостей с торговых переговоров США-КНР и способных поддержать рынки, не поступало. При этом, как и планировалось ранее, Вашингтон ввел пошлины на товары из Китая стоимостью $16 млрд. В то же время в Штатах набирает оборот очередной скандал вокруг президента Дональда Трампа. «В отношениях России и США потепления пока не предвидится в свете обвинительного приговора Манафорту и признания личного юриста Трампа Коэна в нарушении федерального законодательства, – комментируют ситуацию аналитики BCS Global Markets. – На этом фоне антитрамповские и антироссийские силы, вероятно, будут более агрессивно связывать Трампа с предполагаемым вмешательством России в американские выборы. В результате победа в парламентских выборах в ноябре может достаться демократам, что повысит вероятность импичмента».

Российский рынок в условиях неопределённости торгуется сегодня в красной зоне. Перспективы расширение санкций остаются главным риском для отечественного рынка. На этом фоне продолжается распродажа национальной валюты, а в аутсайдерах главные «жерты» возможных ограничений – акции госбанков. В то же время девальвация рубля при росте нефтяных цен повышает привлекательность бумаг нефтегазовых компаний, что и отражается на их котировках. При текущей ценовой конъюнктуре в секторе положительный взгляд сохраняется на акции Лукойла, Роснефти, Газпром нефти.

Корпоративный сектор

В зоне положительных значений сегодня курсирует только три сектора. Слабый рубль толкает вверх бумаги компаний экспортеров. Растут Micex O&G, Micex M&M, Micex CHM. Повышенным спросом пользуются акции Фосагро (+1,9%). Накануне СД компании рекомендовал дивиденды в размере 45 руб. на акцию, что предполагает дивидендную доходность около 2%. Продолжают покупать бумаги Новатэка, Роснефти, Сургутнефтегаза, Лукойла, Северстали.Корректируются бумаги Мечела после уверенного подъем накануне, стимулом для которого стали финансовые результаты за II квартал 2018 г. по МСФО.

Потери на уровне с рынком несут отраслевые индексы потребительского сектора и электроэнергетики. После двухдневного роста в минус на 1,6% ушли акции Детского мира . Продают бумаги Х5, Мостотреста, Россетей, Энел Россия.

Несмотря на хорошую отчетность, возобновились продажи в бумагах Сбербанка (ао -3,2%, ап -1,9%). Да и в целом весть финансовых сектор чувствует себя хуже рынка. Около 2,8% теряют бумаги другого госбанка – ВТБ.

Анастасия Попова, эксперт БКС Брокер