Экспресс-комментарий по последнему заявлению ЦБ РФ

Сегодня Банк России сделал заявление относительно курса рубля. ЦБ РФ принял решение не покупать иностранную валюту в рамках бюджетного правила до конца сентября 2018 года. Решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков. Решение о возобновлении покупки валюты будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках в сентябре.

На наш взгляд, Банк России принял верное решение, Но можно было принять его и раньше. Рубль и без покупок ЦБ РФ находится под внешним давлением на фоне слабости валют развивающихся стран и риска расширения санкций к РФ. На наш взгляд, решение регулятора позволит курсу пары доллар/рубль до конца недели стабилизироваться в районе 68 руб.

Роман Ткачук, старший аналитик Альпари