Комментарии

Укрепление китайского юаня добавило рынкам позитива

23 августа 2018

За неделю на рынках развивающихся стран оптимизма прибавилось, но не везде. Меры Центрального банка Турции по спасению турецкой лиры, равно как и начало финансовой помощи турецкой валюте со стороны Катара приостановили падение лиры, но ситуация пока полностью не стабилизировалась. Турецкая национальная валюта, как ни странно, за неделю упала так же, как и российский рубль в ожидании первого пакета антироссийских санкций США, вступившего в силу с 22 августа.

Нефть марки Brent на прошедшей неделе подорожала на 5,7%, на этом фоне выросли «нефтяные» валюты, в том числе немного укрепился тенге. Тем временем в Китае объявили о начале политики постепенного укрепления юаня. Это также создало позитивный фон для развивающихся рынков.

В Казахстане Национальный банк объявил, что с 10 сентября официальный курс тенге к доллару будет устанавливаться на основе среднего биржевого курса по итогам торгов на Казахстанской бирже со сроками расчетов «Т+1». Как пояснили в Нацбанке, это соответствует мировой практике и позволит избежать резких скачков доллара к тенге, так как сегмент рынка с расчетами «Т+1» лучше предсказуем.

По значениям пары доллар/рубль прогноз повышается до 68-69 руб., а по паре евро/рубль актуален новый диапазон в 79-80 руб. Наш прогноз курса тенге к доллару пока не меняется и находится на уровне 359 -363 тенге за доллар США, а по курсу тенге к рублю прогноз изменился до 5,26-5,28 тенге за рубль.

Наталья Мильчакова, заместитель директора аналитического департамента Альпари


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