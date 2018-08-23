Укрепление китайского юаня добавило рынкам позитива

За неделю на рынках развивающихся стран оптимизма прибавилось, но не везде. Меры Центрального банка Турции по спасению турецкой лиры, равно как и начало финансовой помощи турецкой валюте со стороны Катара приостановили падение лиры, но ситуация пока полностью не стабилизировалась. Турецкая национальная валюта, как ни странно, за неделю упала так же, как и российский рубль в ожидании первого пакета антироссийских санкций США, вступившего в силу с 22 августа.

Нефть марки Brent на прошедшей неделе подорожала на 5,7%, на этом фоне выросли «нефтяные» валюты, в том числе немного укрепился тенге. Тем временем в Китае объявили о начале политики постепенного укрепления юаня. Это также создало позитивный фон для развивающихся рынков.

В Казахстане Национальный банк объявил, что с 10 сентября официальный курс тенге к доллару будет устанавливаться на основе среднего биржевого курса по итогам торгов на Казахстанской бирже со сроками расчетов «Т+1». Как пояснили в Нацбанке, это соответствует мировой практике и позволит избежать резких скачков доллара к тенге, так как сегмент рынка с расчетами «Т+1» лучше предсказуем.

По значениям пары доллар/рубль прогноз повышается до 68-69 руб., а по паре евро/рубль актуален новый диапазон в 79-80 руб. Наш прогноз курса тенге к доллару пока не меняется и находится на уровне 359 -363 тенге за доллар США, а по курсу тенге к рублю прогноз изменился до 5,26-5,28 тенге за рубль.

Наталья Мильчакова, заместитель директора аналитического департамента Альпари