Американские санкции заставят российский бизнес уйти в тень

Американские ищейки ищут и находят деньги российских олигархов по всему миру. Возможно, американцы до сих пор искренне верят, что в итоге заставят олигархов провести заговор и свергнуть Путина, а возможно, просто пытаются насолить России. «Что хорошо для Форда, то хорошо для Америки», а значит, что плохо для капитанов российского бизнеса, то плохо и для самой Российской Федерации. Санкции, девальвацию рубля и охоту за российскими деньгами Россия переживет. Однако от американских санкций будет еще один и существенный вред.

С приходом Путина криминальная экономика ушла в прошлое. Олигархи стали платить налоги, раскрыли структуру собственности своих компаний, сделали немало усилий, чтобы повысить их эффективность, вписаться в глобальный рынок, открыть и/или купить дочки в профильных странах присутствия. Однако теперь российские олигархи будут вынуждены уйти в тень, может быть покинуть список Forbes. Они просто будут вынуждены это сделать, чтобы сохранить свои капиталы. Российская экономика станет намного менее прозрачной, что очень плохо для бизнеса и капитализации компаний. Вы знаете олигархов из Беларуси или Ирана? А они есть, просто широкой публике неизвестны их фамилии.

Александр Разуваев, директор аналитического департамента Альпари