Рубль развернется после отказа от закупки валюты для Минфина

Банк России с сегодняшнего дня и до конца сентября не будет покупать валюту на внутреннем рынке для Минфина для снижения волатильности финансовых рынков. Шаг, конечно, правильный, и в самое ближайшее время, с высокой вероятностью, можно надеяться на некоторое укрепление рубля.

Вообще если американские санкции не коснутся ОФЗ, то они вообще не очень влияют на валютный курс. В отличие от Европы с США Россия торгует очень мало.

В понедельник начнутся налоговые выплаты за август. Это окажет рублю значимую поддержку. Мы оцениваем их размер примерно в 800 млрд руб. В ближайшее время видим курс 66-68 руб. за доллар. Бюджет и экспортеры в восторге, а россияне, особенно которые отправляются на отдых за рубеж, вероятно, не очень.

Александр Разуваев, директор аналитического департамента Альпари