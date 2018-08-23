Комментарии

Рубль развернется после отказа от закупки валюты для Минфина

23 августа 2018

Банк России с сегодняшнего дня и до конца сентября не будет покупать валюту на внутреннем рынке для Минфина для снижения волатильности финансовых рынков. Шаг, конечно, правильный, и в самое ближайшее время, с высокой вероятностью, можно надеяться на некоторое укрепление рубля.

Вообще если американские санкции не коснутся ОФЗ, то они вообще не очень влияют на валютный курс. В отличие от Европы с США Россия торгует очень мало.

В понедельник начнутся налоговые выплаты за август. Это окажет рублю значимую поддержку. Мы оцениваем их размер примерно в 800 млрд руб. В ближайшее время видим курс 66-68 руб. за доллар. Бюджет и экспортеры в восторге, а россияне, особенно которые отправляются на отдых за рубеж, вероятно, не очень.

Александр Разуваев, директор аналитического департамента Альпари


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Полезное от банков
Сбербанк и ФТС России запустили оплату таможенных штрафов
Сбербанк делает инвестиции доступными любому россиянину
«Времена непростые, тем они и интересны». Банк ВТБ провел круглый стол с участием ведущих иркутских застройщиков
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги