ЦБ остановил падение рубля

Рубль будет оставаться под давлением до того момента, пока сохраняется неопределенность относительно судьбы российских ОФЗ и госбанков, а это, по крайней мере, конец сентября.



Однако дальнейшего ослабления рубля в среднесрочной перспективе, на мой взгляд, удастся избежать благодаря решению ЦБ прервать операции по покупке валюты для Минфина до конца сентября. Это убирает с рынка около 300 млрд руб. дополнительного спроса на валюту только в ближайшие недели (именно столько оставалось докупить в период до 7-го сентября для выполнения плана Минфина).



Дополнительный спрос со стороны ЦБ на валюту, который теперь уже понятно, что не реализуется, должен был составить 300 млрд руб. в ближайшие 2 недели, согласно плану покупок для Минфина по бюджетному правилу. По нашим расчетам данная сумма эквивалентна, по крайней мере, 70-80% того капитала, который вышел из ОФЗ за август и был конвертирован в доллары. Кроме того, ЦБ не будет проводить операции весь сентябрь, а это еще около 300-350 млрд руб. спроса на валюту, который мог быть заложен в рыночные ожидания.



До фактического решения по санкциям против госбанков и ОФЗ волатильность, вероятно, удастся погасить. Думаю, что в отсутствии резких шоков курс может стабилизироваться в районе 66-67 рублей за доллар к началу следующего месяца. Но в конце года рублю в любом случае придется тяжело. Либо давление новых распродаж, если санкции введут, либо повышенные объемы покупок валюты .



Сергей Гайворонский, эксперт БКС Брокер