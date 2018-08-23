Торги четверга на рынке акций США начнутся нейтрально при неоднозначных внешних сигналах

Рынок акций США может стартовать вблизи уровней предыдущего закрытия при неоднозначных внешних сигналах: снижении цен на нефть и преимущественном росте европейских и азиатских бирж.

Американские фондовые индексы накануне закрылись разнонаправленно после выхода слабых данных по рынку недвижимости США. Согласно отчету, количество сделок по продаже жилья на американском вторичном рынке в июле сократилось на 0,7% - до 5,34 млн, тогда как эксперты, наоборот, ждали роста числа сделок.

Азиатские площадки по итогам четверга в основном выросли в ожидании позитивных итогов торговых переговоров между Китаем и США. Встреча чиновников должна завершиться в четверг. Фьючерсы на индексы США символически снижаются на 0,01-0,05%.



Росту основных европейских индексов поспособствовала статистика по деловой активности в регионе. Увеличение этого показателя во Франции и Германии оказалось сильнее прогнозов.

При этом в минусе в четверг находятся акции британских банков, которые ждут публикации плана властей страны на случай недостижения договоренностей с Евросоюзом по поводу Brexit. В частности, план должен предусматривать и механизмы работы банков Великобритании в этом случае.

Мировые цены на нефть в четверг снижаются к отметке $74 за баррель марки Brent после роста на фоне отчета Минэнерго США о резком сокращении запасов сырья в стране за неделю. Также участники рынка опасаются сокращения спроса на нефть со стороны Китая из-за замедления темпов развития его экономики в результате торгового конфликта с США.

Источник: ГК Forex Club: https://www.fxclub.org/markets-data/reviews/torghi-chietviergha-rynkie-aktsii-ssha-nachnutsia-nieitral-nieodnoznachnykh-vni/