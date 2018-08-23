Комментарии

Акции Сбербанка под давлением, несмотря на сильные финансовые результаты

23 августа 2018

Сбербанк в очередной раз продемонстрировал сильные финансовые результаты, обгоняющие консенсус прогноз аналитиков. Так, например, чистая прибыль превысила консенсус на 4,6%. Также банк демонстрирует один из самых высоких показателей рентабельности капитала в финансовом секторе (24,4%).

Тем не менее, на акции Сбербанка сильное давление оказывают возможные санкции США, которые могут наложить запрет на операции в штатах. Это стало причиной снижения мультипликатора P/B до 1,21x, уровня III квартала 2017 года. Учитывая высокую рентабельность капитала, это не оправдано низкое значение.

Кроме того, в I полугодии на величину капитала оказала давление выплата дивидендов. В III квартале за счет роста капитала мультипликатор упадет еще ниже. С учетом опережения прогнозов по прибыли в 2018 году и плавного увеличения коэффициента выплат, форвардная дивидендная доходность в базовом сценарии по обыкновенным акциям превышает 9%

После публикации финансовой отчетности акции Сбербанка пытались расти, но вскоре перешли к резкому снижению и к 11:50 МСК теряют около 1,5%. До разрешения ситуации с санкциями, акции могут продолжать игнорировать сильную фундаментальную картину.

Сергей Сидилев, аналитик БКС Брокер


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Полезное от банков
Сбербанк и ФТС России запустили оплату таможенных штрафов
Сбербанк делает инвестиции доступными любому россиянину
«Времена непростые, тем они и интересны». Банк ВТБ провел круглый стол с участием ведущих иркутских застройщиков
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги