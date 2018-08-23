Акции Сбербанка под давлением, несмотря на сильные финансовые результаты

Сбербанк в очередной раз продемонстрировал сильные финансовые результаты, обгоняющие консенсус прогноз аналитиков. Так, например, чистая прибыль превысила консенсус на 4,6%. Также банк демонстрирует один из самых высоких показателей рентабельности капитала в финансовом секторе (24,4%).



Тем не менее, на акции Сбербанка сильное давление оказывают возможные санкции США, которые могут наложить запрет на операции в штатах. Это стало причиной снижения мультипликатора P/B до 1,21x, уровня III квартала 2017 года. Учитывая высокую рентабельность капитала, это не оправдано низкое значение.



Кроме того, в I полугодии на величину капитала оказала давление выплата дивидендов. В III квартале за счет роста капитала мультипликатор упадет еще ниже. С учетом опережения прогнозов по прибыли в 2018 году и плавного увеличения коэффициента выплат, форвардная дивидендная доходность в базовом сценарии по обыкновенным акциям превышает 9%



После публикации финансовой отчетности акции Сбербанка пытались расти, но вскоре перешли к резкому снижению и к 11:50 МСК теряют около 1,5%. До разрешения ситуации с санкциями, акции могут продолжать игнорировать сильную фундаментальную картину.



Сергей Сидилев, аналитик БКС Брокер