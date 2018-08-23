Эффект для рубля от решения ЦБ пока не покупать валюту может оказаться краткосрочным

Рубль на Мосбирже в четверг, начав день снижением к минимуму с начала года в паре с долларом, показывает достаточно активный рост после решения Банка России не покупать валюту для Минфина на внутреннем рынке до конца сентября.

На 16.00 курс доллара расчетами «сегодня» сократился на 23,75 копейки – до 67,79 рубля. Евро к этому времени подешевел на 41,5 копейки, составив 78,49 рубля.

Вместе с тем, сразу после того, как ЦБ обнародовал свое решение, скачок рубля был более значительным: он прибавлял 30 копеек к доллару и порядка 50 копеек к евро. В связи с этим можно ожидать, что позитивный эффект от этого известия будет недолгим и рубль вскоре вновь рискует перейти к нисходящей динамике.

В ближайшей перспективе российская валюта может вновь вернуться к отметке 69 рублей за доллар и 79 рублей за евро.

Источник: ГК Forex Club: https://www.fxclub.org/markets-data/reviews/effiekt-dlia-rublia-rieshieniia-tsb-nie-pokupat-valiutu-mozhiet-okazat-sia-krat/