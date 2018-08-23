Комментарии

EUR/USD: время возобновить падение

23 августа 2018

EUR/USD  

Стратегия совершения сделки
Направление сделки
Продажа
Вход (цена открытия)
По рынку, но не выше 1,1590
Цель (цена закрытия)
1,1460
Stop Loss
1,1640
Горизонт
до 19.00 мск 27.08.2017*

- ФРС США готов продолжить повышение ставок. И это фактор в пользу доллара

- Торговое противостояние США - Китай по итогам переговоров на текущей неделе не прекратилось   

- Индекс деловой активности в еврозоне вышел ниже прогнозов

- Существенные риски несет состояние экономики Италии. Появились признаки замедления

Перейти к сделке в Libertex.

Параметры сделки

Необходимо открыть сделку в Libertex на продажу EUR/USD по рынку, но не выше уровня 1,1590 со следующими параметрами (рассчитаны для депозита $500):

png_262.

В случае негативного развития ситуации убыток не превысит 1,9%.

Если вы хотите получить размер позиции, мультипликатора, потенциальной прибыли и убытка для Libertex, подключайтесь к сервису Утро с Forex Club.

* Если сделка не закрылась по ордерам (take-profit, stop-loss), рекомендуем закрыть вручную не позднее указанной даты.


Источник: ГК Forex Club: https://www.fxclub.org/markets-data/reviews/eurusd-vriemia-vozobnovit-padieniie/


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Полезное от банков
Сбербанк и ФТС России запустили оплату таможенных штрафов
Сбербанк делает инвестиции доступными любому россиянину
«Времена непростые, тем они и интересны». Банк ВТБ провел круглый стол с участием ведущих иркутских застройщиков
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги