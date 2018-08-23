EUR/USD: время возобновить падение

EUR/USD

Стратегия совершения сделки Направление сделки Продажа Вход (цена открытия) По рынку, но не выше 1,1590 Цель (цена закрытия) 1,1460 Stop Loss 1,1640 Горизонт до 19.00 мск 27.08.2017*

- ФРС США готов продолжить повышение ставок. И это фактор в пользу доллара

- Торговое противостояние США - Китай по итогам переговоров на текущей неделе не прекратилось

- Индекс деловой активности в еврозоне вышел ниже прогнозов

- Существенные риски несет состояние экономики Италии. Появились признаки замедления

Перейти к сделке в Libertex.

Параметры сделки

Необходимо открыть сделку в Libertex на продажу EUR/USD по рынку, но не выше уровня 1,1590 со следующими параметрами (рассчитаны для депозита $500):

В случае негативного развития ситуации убыток не превысит 1,9%.

Если вы хотите получить размер позиции, мультипликатора, потенциальной прибыли и убытка для Libertex, подключайтесь к сервису Утро с Forex Club.

* Если сделка не закрылась по ордерам (take-profit, stop-loss), рекомендуем закрыть вручную не позднее указанной даты.



Источник: ГК Forex Club: https://www.fxclub.org/markets-data/reviews/eurusd-vriemia-vozobnovit-padieniie/