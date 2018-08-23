Комментарии

Рубль. Итоги дня

23 августа 2018

Рубль заканчивает торговую сессию четверга практически без изменений относительно среды. Впрочем, волатильность при этом была очень высокой. В частности, еще в первой половине дня доллар/рубль штурмовал отметку 69, а затем стремительным рывком вернулся в район 67,5.

Если ослабление российской валюты было традиционно связано с санкционной риторикой, то укрепление началось после неожиданных заявлений Банка России. В частности, регулятор заявил о том, что контролирует ситуацию на валютном рынке, а также объявил о переносе покупки валюты предварительно на конец сентября.

Такие новости, безусловно, позитивны для рубля, но вот на развитие ситуации с санкциями, к сожалению, они никак не влияют. Поэтому оптимизм от данной новости может быть недолгим и все снова будет зависеть от ситуации с санкциями, денежно-кредитной политики мировых ЦБ и платежного баланса.

Наиболее вероятной динамикой ближайшего будущего по паре доллар/рубль является консолидация в диапазоне 67-69.

Иван Копейкин, эксперт «БКС брокер»


рубль
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