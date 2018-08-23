Рынки теряют уверенность

Мировые фондовые площадки в четверг 23 августа демонстрируют преимущественно негативную динамику. Инвесторы реагируют на введение торговых пошлин на китайские товары. Торговые переговоры между Вашингтоном и Пекином пока не принесли позитивных результатов. Собственно, в начале недели президент США Дональд Трамп заявлял в интервью агентству Рейтер, что для разрешения конфликта никаких временных рамок не установлено и сам он от ближайшего раунда результатов не ждет. Нефть марки Brent, которая накануне поднималась более чем на 3% - в район 75 долларов за баррель, в четверг несколько корректировалась, что в целом на рынке отразилось нейтрально.

Европейские площадки с утра торговались в "зеленой зоне". Росту основных европейских индексов поспособствовала статистика по деловой активности в регионе. Увеличение этого показателя во Франции и Германии оказалось сильнее прогнозов. Однако отложенный вопрос по пошлинам на европейские автомобили и введение пошлин в 25% на китайские товары с общим объемом импорта 16 миллиардов долларов в год расстроили инвестиров. Вечером британский индекс FTSE 100 снизился на 0,15%, французский CAC 40 - на 0,02%, немецкий DAX - на 0,16%.

Американские индексы также демонстрируют разнонаправленную динамику. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ растет на 0,14% - до 7899,74 пункта, Dow Jones снижается на 0,27%, до 25663,85 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,09%, до 2859,25 пункта.

Российские фондовые индексы в четверг подвергся жестким распродажам в ожидании введения санкций США против России, которые, как ранее ожидалось, должны были быть озвучены еще 22 августа. Негатив затронул практически все сектора. В результате индекс РТС слабо отреагировал даже на заявления ЦБ, что он до сентября приостанавливает покупки валюты в пользу минфина до конца сентября. В итоге, индекс РТС упал на 2% - до 1043,99 пункта – в район годовых минимумов, индекс Мосбиржи просел на 1,61% - до 2260,04 пункта. Максимальный снижение показали сектор "Банков и финансов" и сектор "Металлов и добычи".

Значительному падению индекса " Банков и финансов " способствовали распродажи в бумагах Сбербанка (преф. -3,4%, об. -4,8%), ВТБ (-3,7%), индекса " Металлов и добычи " – бумаги "Русала" (-3,2%), Polymetal (-2,6%), ММК (-1,75%), НЛМК (-1,7%).

Ожидаем, что ближайшие торги индекс Мосбиржи проведет в диапазоне 2210-2310 пунктов, а РТС при продолжении негатива на рынке может уйти под отметку в 1000 пунктов.

Рубль вечером снижался против доллара и рос к евро. Сообщения ЦБ о продолжении покупок валюты в пользу минфина утром и неожиданное сообщение об их приостановке до конца сентября добавили волатильности рублю. Курс доллара к 21.22 мск рос на 0,25% с начала торгов до 68,2 рубля, евро снижался на 0,23% до 78,72 рубля. На следующих торгах американская валюта будет колебаться в диапазоне 67,6-68,8 рубля, евро – в коридоре 78-79,4 рубля.

Источник: ГК Forex Club: https://www.fxclub.org/markets-data/reviews/rynki-tieriaiut-uvieriennost/