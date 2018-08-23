Текущая эйфория на рынках США скоро перерастёт в мини-панику. Ждать осталось уже недолго

Ситуация на мировых финансовых рынках пока остаётся стабильной, хотя слабость биржевых площадок Европы продолжает намекать на дальнейшую коррекцию. Как только с 1 сентября европейский регулятор снизит программу выкупа активов ещё в два раза, всего до 15 млрд. в месяц, ещё большее сжатие ликвидности всё равно приведёт к снижению рисковых активов.



Американские индексы продолжают пока удерживать высокие отметки вблизи исторических максимумов, а инвесторы – игнорировать растущие риски в мировой экономике. Практически все опережающие показатели по экономике США кричат о неминуемом спаде, но биржи держатся уверенно благодаря выкупу акций самими компаниями. Как ни крути, но даже совокупный объём “байбеков” на американском фондовом рынке в ближайшие месяцы станет меньше совокупного изъятия денег из финансовой системы Минфином США и ФРС, так что текущая эйфория на рынках США скоро перерастёт в мини-панику. Ждать осталось уже недолго.



В азиатском регионе в последние два дня ситуация стабильна, юань лишь немного сдал сегодня позиции, но резкой девальвации Народный Банк Китая пока делать не будет, он будет ждать от Вашингтона дальнейших действий в торговой войне. И если Трамп введёт новые торговые пошлины для китайского экспорта объёмом в 200 млрд. долларов, то вот тогда ответ со стороны Пекина не заставит себя долго ждать. Вчера Трамп подписал законопроект о повышении пошлин на китайские товары объёмом в 16 млрд. долларов и теперь объём товаров достиг 50 млрд. Противостояние в торговой войне пока продолжается.