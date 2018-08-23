Комментарии

Текущая эйфория на рынках США скоро перерастёт в мини-панику. Ждать осталось уже недолго

23 августа 2018

Ситуация на мировых финансовых рынках пока остаётся стабильной, хотя слабость биржевых площадок Европы продолжает намекать на дальнейшую коррекцию. Как только с 1 сентября европейский регулятор снизит программу выкупа активов ещё в два раза, всего до 15 млрд. в месяц, ещё большее сжатие ликвидности всё равно приведёт к снижению рисковых активов.

Американские индексы продолжают пока удерживать высокие отметки вблизи исторических максимумов, а инвесторы – игнорировать растущие риски в мировой экономике. Практически все опережающие показатели по экономике США кричат о неминуемом спаде, но биржи держатся уверенно благодаря выкупу акций самими компаниями. Как ни крути, но даже совокупный объём “байбеков” на американском фондовом рынке в ближайшие месяцы станет меньше совокупного изъятия денег из финансовой системы Минфином США и ФРС, так что текущая эйфория на рынках США скоро перерастёт в мини-панику. Ждать осталось уже недолго. 

В азиатском регионе в последние два дня ситуация стабильна, юань лишь немного сдал сегодня позиции, но резкой девальвации Народный Банк Китая пока делать не будет, он будет ждать от Вашингтона дальнейших действий в торговой войне. И если Трамп введёт новые торговые пошлины для китайского экспорта объёмом в 200 млрд. долларов, то вот тогда ответ со стороны Пекина не заставит себя долго ждать. Вчера Трамп подписал законопроект о повышении пошлин на китайские товары объёмом в 16 млрд. долларов и теперь объём товаров достиг 50 млрд. Противостояние в торговой войне пока продолжается. 


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Полезное от банков
Сбербанк и ФТС России запустили оплату таможенных штрафов
Сбербанк делает инвестиции доступными любому россиянину
«Времена непростые, тем они и интересны». Банк ВТБ провел круглый стол с участием ведущих иркутских застройщиков
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги