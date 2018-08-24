Анонс основных событий на 24 августа

Обратите внимание на важные экономические события, которые приведут к повышению волатильности на ряде инструментов. Рекомендуем учитывать эту информацию в торговле.
Инструменты: EUR/USD, EUR/JPY, EUR/GBP, EUR/CHF, EUR/CAD, DAX 30(FDAX).
Событие: Валовой внутренний продукт (кв/кв) (второй квартал), Германия.
Дата и время: 24 августа 2018 в 09:00 МСК.
Предыдущее значение: 0.5%. Прогноз: 0.5%.
Почему это важно?
Отчёт по валовому внутреннему продукту, публикуемый Статистическим ведомством Германии, отражает общий объем всех товаров и услуг, производимых Германией. ВВП считается индикатором общего состояния немецкой экономики. Высокое значение или результат, превышающий прогноз, считается позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а низкий – негативным (или медвежьим).
Инструменты: S&P 500 (ES), DJIA (YM), NASDAQ (NQ), EUR/USD, USD/JPY.
Событие: Выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла.
Дата и время: 24 августа 2018 в 17:00 МСК.
Почему это важно?
Джером Хайден Пауэлл - член Совета управляющих Федеральной резервной системы с 25 мая 2012 года. С 5 февраля 2018 года Пауэлл является Председателем Совета управляющих Федеральной резервной системы.
Источник: ГК Forex Club: https://www.fxclub.org/markets-data/reviews/anons-osnovnykh-sobytii-24-avghusta/