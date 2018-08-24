Комментарии

Анонс основных событий на 24 августа Обратите внимание на важные экономические события, которые приведут к повышению волатильности на ряде инструментов. Рекомендуем учитывать эту информацию в торговле. Инструменты: EUR/USD, EUR/JPY, EUR/GBP, EUR/CHF, EUR/CAD, DAX 30(FDAX). Событие: Валовой внутренний продукт (кв/кв) (второй квартал), Германия. Дата и время: 24 августа 2018 в 09:00 МСК. Предыдущее значение: 0.5%. Прогноз: 0.5%. Почему это важно? Отчёт по валовому внутреннему продукту, публикуемый Статистическим ведомством Германии, отражает общий объем всех товаров и услуг, производимых Германией. ВВП считается индикатором общего состояния немецкой экономики. Высокое значение или результат, превышающий прогноз, считается позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а низкий – негативным (или медвежьим). Инструменты: S&P 500 (ES), DJIA (YM), NASDAQ (NQ), EUR/USD, USD/JPY. Событие: Выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла. Дата и время: 24 августа 2018 в 17:00 МСК. Почему это важно? Джером Хайден Пауэлл - член Совета управляющих Федеральной резервной системы с 25 мая 2012 года. С 5 февраля 2018 года Пауэлл является Председателем Совета управляющих Федеральной резервной системы. Источник: ГК Forex Club: https://www.fxclub.org/markets-data/reviews/anons-osnovnykh-sobytii-24-avghusta/

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