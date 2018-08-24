ЦБ пытается остановить бегство в валюту

Итоги торгов 23.08

Индекс МосБиржи: 2260,04 п. (-1,61%)

Индекс РТС: 1043,99 п. (-2,00%)

В деталях

Российский рынок акций вновь оказался под серьезным давлением. В четверг наблюдались распродажи широким фронтом. Досталось даже экспортерам, которые ранее выступали «защитным» сектором.

При этом наблюдался существенный рост оборотов торгов. Главным образом это было обусловлено увеличением активности в акциях Сбербанка (-4,84%), опустившихся на новые минимумы за последние 12 мес. Бегство наблюдалось и из бумаг ВТБ (-3,74%).

Инвесторы продолжают фиксировать позиции в акциях госбанков, опасаясь потенциальных американских санкций, которые могут привести к ограничению сделок с имуществом этих банков на территории США. Осторожное отношение к данным эмитентам может сохраняться до появления какой-то ясности по поводу действий США.

Позитивная отчетность Сбербанка, судя по всему, сейчас вообще не играет никакой роли из-за опасений и нервозности инвесторов. Геополитические драйверы, как мы уже ранее отмечали, остаются в центре внимания участников рынка и в краткосрочной перспективе играют ключевую роль.

Несмотря на то, что курс USD/RUB по итогам вчерашних торгов снова вырос, бумаги экспортеров также были под давлением. Все трейдеры, видимо, испугались новостей о том, что ЦБ решил прекратить операции на валютном рынке до конца сентября.

После этого сообщения курс доллара в моменте упал с 69 до 67,5 руб. Данный импульс по валюте спровоцировал резкую смену настроений среди участников рынка. Всем сразу разонравился Лукойл, Роснефть, Норникель и другие бумаги. На мой взгляд, это чисто локальная спекулятивная реакция и не более. В частности, при стоимости нефти в рублях 5100 руб. (абсолютный исторический рекорд) акции тех же Лукойла и Роснефти выглядят привлекательно. Более того, обратите внимание на то, что к концу торгов пара USD/RUB вновь отскочила и вернулась выше 68. То есть испугавшиеся спекулянты перепродали экспортеров «на опережение» до того, как рубль показал хоть какой-то устойчивый тренд на укрепление.

Решение ЦБ, на мой взгляд, является абсолютно верным, но немного запоздалым. Можно было не дожидаться роста курса USD/RUB к новому максимуму за последние 2,5 года.

Позже появилось сообщение Минфина о том, что решение ЦБР о паузе в покупке валюты не повлияет на выполнение плана закупок валюты в рамках бюджетного правила. Сообщается, что «источники валюты для пополнения счета федерального казначейства ЦБ определит самостоятельно». До конца не ясно, как будут проводиться эти внерыночные операции.

Чтобы лучше понять всю суть происходящего всем советую ознакомиться со статьей: «Что такое бюджетное правило»

Действия регулятора могут убрать с рынка очень большой объем сделок, оказывающих давление на рубль. Ежедневные покупки валюты на 15-20 млрд руб. уходят с рынка, что должно позитивно сказаться на динамике рубля. Если не появится каких-то новых причин для роста геополитической премии в USD/RUB, то эта пара в ближайшие недели может начать корректироваться.

Что касается конкретно сегодняшней сессии, то в первой половине торгов не исключаем сохранение высокой волатильности и даже возможность локальных попыток роста на фоне общих распродаж валют развивающихся стран, но в дальнейшем сложившийся восходящий импульс может начать угасать.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается смешанный. Американский рынок после закрытия нашей основной сессии в четверг остался примерно на тех же уровнях. Азиатские индексы сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на S&P 500 с утра прибавляют 0,04%, нефть Brent в плюсе на 0,27%

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи, скорее всего, пройдет совсем рядом с уровнем закрытия четверга.

Макростатистику и ожидаемые события на сегодняшний день можно посмотреть в наших календарях

Карпунин Василий эксперт БКС Брокер