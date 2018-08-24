Валютная пара EUR/USD: курсы пытаются найти точку опоры

В четверг, 23 августа, торги по курсу евро завершились падением. После восходящей коррекции до уровня 1,1591 евро подешевел до 1,1530. Падению цены способствовало заявление президента ФРБ в Канзас-Сити Эстер Джордж, что ФРС следует продолжить повышение ставок в текущем и, возможно, следующем году. Она считает, что в этом году могут быть еще два повышения ставки.

Количество заявлений на пособие по безработице в США за неделю к 19 августа составило 210 тыс. (прогноз был 215 тыс., предыдущее значение — 212 тыс.).

Индекс деловой активности в производственной сфере в США, по версии компании Markit, составляет 54,5 (прогноз был 55,1, предыдущее значение — 55,3).

Индекс деловой активности в сфере услуг в США, по версии компании Markit, составляет 55,2 (прогноз был 55,9, предыдущее значение — 55,0).

Количество продаж новых домов в США составило 627 тыс. (прогноз был 643 тыс., предыдущее значение — 638 тыс.).

Мои ожидания по коррекции пока оправдываются. Продавцы обновили минимум 1,1542. Было бы лучше, если на торгах в Азии они продолжили продавать евро по аналогии вчерашнему дню на американской сессии. Трендовая линия проходит через отметку 1,1510. Если взять время на падение, то к 12:00 (GMT+3) цена встретится с ней на уровне 1,1513.

Если покупатели будут бороться за 1,15, то падение может ограничиться уровнем 1,1520. Если продавцы будут слабыми сегодня и не смогут пройти трендовую линию, то по усечённой формации стоит ожидать отскока вверх. Около 1,1510-1,15 лучше закрыть все шорты или частично.

Сегодня выступает глава ФРС США Джером Пауэлл. Это важное событие для доллара. Если речь будет идти о монетарной политике, ждите повышения волатильности на рынке. В Вашингтоне идут переговоры между США и Китаем. Посмотрим, чем они завершатся и что после них напишет Дональд Трамп в своём твиттере.

В 09:00 мск Германия сообщила об изменении объема ВВП за второй квартал.

В 11:30 мск Великобритания заявит об изменении одобренных заявок на ипотечные кредиты по данным BBA за июль.

В 15:30 мск США опубликуют данные по объему заказов на товары долгосрочного пользования за июль.

В 17:00 мск запланировано выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла. Может оказать сильное влияние на рынок. А вот в какую сторону, сказать сложно.

В 20:00 мск Baker Hughes представит данные по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

В течение дня экономический симпозиум в Jackson Hole.

Владислав Антонов, аналитик Альпари