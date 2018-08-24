Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 24 августа: 2 615,8101 руб/1 г золота и 32,2200/1 г серебра
24 августа 2018
ЦБ РФ с 24 августа установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 615,8101 руб.
- 1 грамм серебра - 32,2200 руб.
- 1 грамм платины - 1 718,4600 руб.
- 1 грамм палладия - 2 018,0900 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
13,9599 р. (0,54%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,0200 р. (0,06%).
Стоимость платины
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
1,0700 р. (0,06%).
Стоимость палладия
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
31,1300 р. (1,57%).
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