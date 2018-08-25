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Курсы валют ЦБ РФ на 25 августа: 67,7911 руб/доллар США и 78,4072 руб/евро

25 августа 2018
ЦБ РФ с 25 августа установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 67,7911 руб.
  • 1 евро - 78,4072 руб.
  • 10 китайских юаней - 98,5536 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,7348 р. (1,07%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,8430 р. (1,06%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 1,1335 р. (1,14%).

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