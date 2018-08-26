Комментарии Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 26 августа: 2 593,5400 руб/1 г золота и 31,8600/1 г серебра ЦБ РФ с 25 августа установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 2 593,5400 руб.

1 грамм серебра - 31,8600 руб.

1 грамм платины - 1 708,7500 руб.

1 грамм палладия - 2 011,7100 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 22,2701 р. (0,85%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,3600 р. (1,12%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 9,7100 р. (0,57%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 6,3800 р. (0,32%) . dims

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