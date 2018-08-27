Сегодня вводится в действие первый раунд санкций со стороны США за химоружие

Общее улучшение аппетита к риску на глобальных рынках позволило валютам развивающихся стран в конце прошлой неделе продемонстрировать позитивную динамику. Российский рубль, мексиканский песо, южноафриканский ранд, турецкая лира прибавили против доллара 0,5-1,9%, а пара доллар/рубль приближалась к отметке в 67 руб/долл.

Наиболее ожидаемым событием пятницы было выступление главы Федрезерва Дж.Пауэлла на ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон-Хоул. В целом каких-либо больших сюрпризов выступление Пауэлла не принесло, однако общий тон заявлений можно охарактеризовать как «умеренно-голубиный». Глава ФРС отметил, что не видит сейчас рисков резкого роста инфляции и «повышенного риска перегрева экономики», что может восприниматься как некоторое уменьшение вероятности сохранения текущей скорости повышения ставок в следующем году. Что касается ожиданий изменения ставок в оставшееся время 2018 г., то здесь оценки рынка практически не изменились: фьючерсы на ставку отражают 100%-ную вероятность ее повышения в сентябре, а вероятность еще одного декабрьского повышения незначительно снизилась с 70-71% до 68-69%.

Сегодня (27 августа) вводится в действие первый раунд санкций со стороны США за химоружие. Напомним, что первый раунд ограничений представляет собой запрет на экспорт в РФ товаров «двойного назначения» и не представляет большого интереса для финансовых активов. С точки зрения санкционной истории, гораздо большее значение имеет обсуждение в профильных комитетах Сената США законопроектов, ужесточающих санкции к РФ, начавшееся на прошлой неделе, но, вероятно, данная история будет достаточно долгоиграющей (лидер республиканского большинства в Сенате М.Макконелл на прошлой неделе заявил, что из-за загруженности Сената голосование по законопроекту состоится не ранее октября).

Ближайшие два дня будут отмечены пиком налоговых выплат в РФ: сегодня российские компании выплачивают НДС, НДПИ, акцизы, завтра - налог на прибыль. Суммарный объем выплат в этот период мы оцениваем в 830 млрд руб.

Улучшение аппетита к риску способствовало коррекционному восстановлению рубля. На горизонте ближайших дней есть вероятность повторного теста парой доллар/рубль нижней границы диапазона 67-68 руб/долл.

Михаил Поддубский, Промсвязьбанк