Ждем улучшения динамики основных российских индексов

Настроения на мировых рынках в начале недели продолжают улучшаться на фоне ухода геополитических факторов на второй план и воспринятых рынками благоприятно заявлений главы ФРС. В пятницу Дж. Пауэлл, вступая на ежегодном симпозиуме в Джексон-Хоул, отметил крепость экономического роста и оправданность постепенной нормализации денежно-кредитной политики, причем отметил, что не видит как рисков ускорения инфляции заметно выше 2%, так и перегрева экономики. Он отметил наличие ряда внутренних и внешних факторов риска, но акцентироваться на них не стал. В целом, его речь рынки расценили как мягкую: вероятность декабрьского повышения ставки, судя по фьючерсам на ставку ФРС (напомним, что в повышении ключевой ставки в сентябре рынки убеждены), несколько снизилась, доллар – продолжил слабеть, а рыночные инфляционные ожидания по США, согласно спрэду UST-US TIPS 5yr - осталась у 2%, комфортной для товарных рынков и активов развивающихся стран. Поддержала речь Дж. Пауэлла и американский рынок акций, способствуя выходу S&P500 и NASDAQ Composite на новых исторические максимумы.

Сегодня утром азиатские рынки также растут, следуя за рынком США, указывают на позитивное развитие хода торгов фьючерсы на американские и европейские индексы. В целом, конъюнктуру мировых рынков мы оцениваем как позитивную, рассчитывая увидеть в начале недели развитие тенденции к росту аппетита к риску. Впрочем, бурного ралли все же ожидать нам пока сложно – угроза «торговых войн» хотя и отошла на второй план, но отнюдь не снята с повестки дня.

От российского фондового рынка сегодня мы также ждем улучшения динамики основных индексов: индекс МосБиржи, удержавшийся накануне выше 200-дневной средней, способен развить отскок от нее и вернуться к попыткам штурма «круглой» отметки в 2300 пунктов на фоне снятия риска принудительного изъятия «сверх» доходов, сохранения повышательной динамики нефтяных котировок и стабилизации ситуации на внешних рынках, поддерживающих российскую валюту. Выход отдельных бумаг в нефтегазовом и металлургическом секторах на новые исторические максимумы, и перепроданность ряда ключевых «фишек» во внутренних секторах (мы выделяем финсектор и электроэнергетику), на наш взгляд, создают условия для согласованного роста ключевых сегментов российского рынка на старте последней недели августа.



Евгений Локтюхов, Промсвязьбанк