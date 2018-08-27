Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 27 августа: 2 593,5400 руб/1 г золота и 31,8600/1 г серебра
27 августа 2018
ЦБ РФ с 25 августа установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 593,5400 руб.
- 1 грамм серебра - 31,8600 руб.
- 1 грамм платины - 1 708,7500 руб.
- 1 грамм палладия - 2 011,7100 руб.
Стоимость золота
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
22,2701 р. (0,85%).
Стоимость серебра
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,3600 р. (1,12%).
Стоимость платины
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
9,7100 р. (0,57%).
Стоимость палладия
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
6,3800 р. (0,32%).
На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных
компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя
ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку
позиция
авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода
материала.
Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке
либо
продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в
прошлом
не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.