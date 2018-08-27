Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 27 августа: 2 593,5400 руб/1 г золота и 31,8600/1 г серебра

27 августа 2018
ЦБ РФ с 25 августа установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 2 593,5400 руб.
  • 1 грамм серебра - 31,8600 руб.
  • 1 грамм платины - 1 708,7500 руб.
  • 1 грамм палладия - 2 011,7100 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 22,2701 р. (0,85%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,3600 р. (1,12%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 9,7100 р. (0,57%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 6,3800 р. (0,32%).

/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Прощание с долёвкой: с 1 июля меняются правила игры для застройщиков
«Времена непростые, тем они и интересны». Банк ВТБ провел круглый стол с участием ведущих иркутских застройщиков
Банкиры не знают, как работать с застройщиками
У фонда защиты прав дольщиков не хватает денег
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги