Комментарии

Цель по золоту составляет $1235

27 августа 2018

В пятницу, 26 августа, торги по золоту завершились ростом. Золото подорожало на фоне ослабления американского доллара после выступления главы ФРС США. Джером Пауэлл дал мало новых указаний относительно будущей денежно-кредитной политики и отметил, что «не существует повышенного риска перегрева».

В настоящее время рынки оценивают более 90% вероятности повышения ставок в сентябре и более 60% шансов четвертого повышения ставок в декабре.

Максимумом американской сессии выступил уровень $1208 за тройскую унцию. За шесть дней золото подорожало к доллару на 4%. На момент написания материала золото стоит $1204.

В последнем обзоре я ожидал по золоту снижения цены в район фибо-уровня 76,4% от восходящего движения 1122, до 1 365. Коррекция началась с уровня $1160 вместо $1182. Сейчас пока доллар слабый, покупателям технически ничего не мешает вернуть курс к трендовой линии $1235. Если применить сетку Фибоначчи на нисходящее движение с $1365 до $1160, то цель тоже получается на уровне $1235.

Владислав Антонов, аналитик Альпари


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