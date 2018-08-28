Индекс МосБиржи сможет сегодня развить повышательную динамику благодаря спросу нерезидентов

Настроения на мировых рынках остаются неплохими. Вчера США и Мексика договорились о заключении двустороннего торгового соглашения взамен ныне действующего трехстороннего НАФТА (соглашения о зоне свободной торговли между США, Мексикой и Канадой). С Канадой (ее пригласили присоединиться к новой сделке) Соединенные Штаты планируют провести переговоры за неделю (!), чтобы представить Конгрессу (он должен отменить НАФТА и согласовать новые условия торговли) проект трехстороннего соглашения. Учитывая слова Президента США Д. Трампа, что самое простое для выравнивания торговых отношений с Канадой – это повысить импортные пошлины на автомобили, позиция США в переговорах будет жесткой. Впрочем, способность США, пусть и с позиции силы, снизить неопределенность в торговле с Мексикой, поддержали надежды на скорое формирование новых правил игры в мировой торговле и, как следствие, рост рынков, с дальнейшим обновлением индексом S&P500 исторических максимумов.

Кроме того, Президент США Д. Трамп и Канцлер Германии А. Меркель обсудили по телефону вопросы взаимной торговли и, как сообщили СМИ, «твердо поддержали продолжающиеся обсуждения между США и ЕС по удалению барьеров, препятствующих углублению торговых связей».

Последние новости из-за океана способствуют продолжению повышения американских индексов и плавному росту инфляционных ожиданий по США (поддержка для товарных рынков и евро), позволяя нам, в условиях высокой стоимости нефти, оценивать конъюнктуру мировых рынков как благоприятную для российского рынка акций.

Мы ждем, что индекс МосБиржи, вчера «рывком» вернувшийся в зону 2300-2350 пунктов, сможет сегодня развить повышательную динамику благодаря спросу нерезидентов, вчера не сумевших отреагировать на улучшение внешней конъюнктуры из-за выходного в Великобритании, на «фишки» нефтегазового сектора и возврату их интереса к внутренним секторам (мы по-прежнему выделяем, в первую очередь, финсектор и электроэнергетику), не вполне оправданно, на наш взгляд, отставшим от рынка.

Евгений Локтюхов, Промсвязьбанк