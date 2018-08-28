Большого влияния на валютный курс фактор налогов сейчас не оказывает

Пара доллар/рубль провела большую часть вчерашнего дня в диапазоне 67-67,70 руб/долл. Объем торгов контрактом USDRUB_TOM на Московской бирже составил скромные 2,4 млрд долл.

В целом вчерашний торговый день был отмечен скорее позитивными настроениями в отношении развивающихся рынков. MSCI EM прибавил за сутки 1,8% при росте MSCI World всего на 0,8%, бразильский реал, мексиканский песо, южноафриканский ранд прибавили против доллара 0,6-0,8%. Российский рубль при этом, напротив, снизился на 0,6%. Умеренное давление на рубль во второй половине дня, вероятно, вызвали новости геополитического характера.

Вновь несколько обостряется текущая ситуация вокруг Сирии. На выходных Минобороны РФ предупредило о «готовящейся инсценировке химатаки в провинции Идлиб». Вчера стало известно, что в Средиземное море вошел американский эсминец USS Ross. Опасения относительно новых ударов со стороны коалиции по силам Дамаска и возможного ужесточения риторики в отношении РФ в некоторой степени ухудшают сантимент в отношении российских активов.

Отметим также, что вчера был введен в действие первый раунд санкций со стороны США за химоружие. Напомним, что первый раунд ограничений представляет собой запрет на экспорт в РФ товаров «двойного назначения» и не представляет большого интереса для финансовых активов. С точки зрения санкционной истории, гораздо большее значение имеет обсуждение в профильных комитетах Сената США законопроектов, ужесточающих санкции к РФ, начавшееся на прошлой неделе, но, вероятно, данная история будет достаточно долгоиграющей (лидер республиканского большинства в Сенате М.Макконелл на прошлой неделе заявил, что из-за загруженности Сената голосование по законопроекту состоится не ранее октября).

Постепенно завершается пик налоговых выплат. 27 августа российские компании выплачивали НДС, НДПИ, акцизы, сегодня – день уплаты налога на прибыль. Большого влияния на валютный курс, на наш взгляд, фактор налогов сейчас не оказывает.

На горизонте ближайших дней по-прежнему считаем актуальным диапазон 67-68 руб/долл.

Михаил Поддубский, Промсвязьбанк