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Курсы валют ЦБ РФ на 28 августа: 67,3963 руб/доллар США и 78,2269 руб/евро

28 августа 2018
ЦБ РФ с 28 августа установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 67,3963 руб.
  • 1 евро - 78,2269 руб.
  • 10 китайских юаней - 98,8650 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,3948 р. (0,58%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,1803 р. (0,23%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,3114 р. (0,32%).

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