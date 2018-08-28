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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 28 августа: 2 595,2200 руб/1 г золота и 31,6800/1 г серебра

28 августа 2018
ЦБ РФ с 28 августа установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 2 595,2200 руб.
  • 1 грамм серебра - 31,6800 руб.
  • 1 грамм платины - 1 703,1400 руб.
  • 1 грамм палладия - 2 019,4900 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,6800 р. (0,06%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,1800 р. (0,56%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 5,6100 р. (0,33%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 7,7800 р. (0,39%).

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