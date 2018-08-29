Вторая половина торговой недели наполнена корпоративными отчетами российских компаний

На глобальных рынках пока преобладают умеренно-оптимистичные настроения, но того уровня позитива, который наблюдался в начале недели все же нет. Перезаключение торгового соглашения между США и Мексикой в начале недели в некоторой степени дает надежду на возможность достижения компромисса и с другими торговыми партнерами США, однако каких-либо явных подвижек в этом направлении пока скорее нет, поэтому рассчитывать на нивелирование рисков роста торговых ограничений сейчас вряд ли рационально. Отметим, что риски «торговых войн» на горизонте последних месяцев находили большее отражение в динамике emerging markets – с начала второго квартала (начало нового импульса в напряженности между США и Китаем) MSCI EM снижается на 8,6%, в то время как MSCI World растет на 5,6%. Пока продолжаем считать текущую повышательную тенденцию по американскому рынку актуальной, развивающиеся рынки (возможно!) - в моменте перепроданными, но в то же время полагаем, что текущий баланс рисков представляет большую опасность именно для рынков EM – видим риск их охлаждения в середине недели на фоне восстановления долларовых ставок.

Из событий вчерашнего дня выделим также утверждение Сенатом США кандидатуры экономиста Р. Клариды на пост вице-председателя ФРС. В целом кандидатура Клариды воспринимается участниками рынка нейтрально, ожидается, что текущая линия FOMC в отношении дальнейшего монетарного курса не изменится. Экономический календарь на сегодняшний день представляет интерес публикацией второй оценки ВВП США за 2 кв. (ожидается пересмотр показателя с 4,1% до 4%, который вряд ли окажет большое влияние на рынок).

Индекс МосБиржи вчера провел большую часть времени в диапазоне 2310-2320 пунктов, удерживаясь вблизи максимумов месяца. Вторая половина текущей торговой недели наполнена корпоративными отчетами российских компаний (в первую очередь представителями нефтегазового сектора: Лукойл, Газпром, Роснефть). Позитивная динамика показателей нефтегазовых компаний в условиях обновления рекордов рублевой стоимостью нефти может способствовать переходу индекса Мосбиржи в верхнюю часть диапазона 2300-2350 пунктов. С точки зрения краткосрочных рисков отметим локальное обострение ситуации вокруг Сирии, что при их реализации может сдерживать спрос на рубль и внутренние секторы рынка.

Михаил Поддубский, Промсвязьбанк