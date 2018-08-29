Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 29 августа: 2 627,6299 руб/1 г золота и 32,2800/1 г серебра

29 августа 2018
ЦБ РФ с 29 августа установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 2 627,6299 руб.
  • 1 грамм серебра - 32,2800 руб.
  • 1 грамм платины - 1 748,5000 руб.
  • 1 грамм палладия - 2 058,3401 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 32,4100 р. (1,25%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,6000 р. (1,89%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 45,3600 р. (2,66%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 38,8500 р. (1,92%).

/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Пенсионная реформа в России 2018, последние новости
Путин поддержал пенсионную реформу, предложив ряд поправок
Пенсионная реформа: аргументы "за" и "против"
Володин усомнился в необходимости государственных пенсий
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги