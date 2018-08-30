Индекс МосБиржи сохранит импульс к росту и продолжит двигаться к максимумам

Оптимизм на мировых рынки к концу недели несколько поутих – рынки учли новости по перезаключению торгового соглашения между США и Мексикой и демонстрируют склонность к откату в ожидании дальнейших решений США в области внешней торговли (в фокусе КНР и Канада) и китайской статистики. Вчера лидеры США и Канада выразили уверенность в достижении до конца недели соглашения по условиям взаимной торговли, которое, наряду с аналогичными договоренностями США с Мексикой, заменит собой прежние условия NAFTA. Впрочем, учитывая жесткость подхода США, рынкам пока определенно рассчитывать на такой исход, что выразилось лишь в слабом росте канадского индекса S&P/TSX.

На первый план для рынков теперь вновь выходят отношения между США и КНР, - решимость Соединенных Штатов продолжить вводить все более масштабные ограничительные меры против китайских товаров (очередная порция, напомним, ожидается в сентябре) способны ухудшить ситуацию в экономике Поднебесной. На этом фоне в фокусе внимания рынков будут завтрашняя публикация индексов PMI Китая, рассчитываемых Национальным Бюро статистики страны: согласно консенсусу Рейтер, промышленный PMI может опуститься до 51 пункта, указывая на спад импульса к росту деловой активности. Сегодня также насыщенный важной статистикой день: будут представлены динамика по расходам и доходам американского потребителя, а также выйдет ключевой ценовой индикатор ФРС, базовый индекс РСЕ, который, по ожиданиям, несколько ускорит свой годовой рост (с 1,9% г/г до 2% г/г). Впрочем, последние данные, если они не будут содержать сильного сюрприза, не окажут влияния на ожидания по ставке, и как следствие, - на доходность американских казначейских бумаг. В целом, мы конъюнктуру мировых рынков характеризуем как слабопозитивную для нашего рынка: некоторое охлаждение рынков акций и перспективы сохранения сдержанной позиции глобальных инвесторов по отношению к активам развивающихся стран компенсируются, на наш взгляд, ослабшим долларом и ростом нефтяных котировок.

Мы рассчитываем, что индекс МосБиржи, проведший вчера весьма сильный день, сохранит импульс к росту и продолжит двигаться к максимумам при поддержке спроса на экспорт, в первую очередь, бумаги «нефтянки». Надеемся и на повышение интереса к покупкам отстающих от рынка бумаг в других секторах.



Евгений Локтюхов, Промсвязьбанк