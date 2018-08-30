Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 30 августа: 2 638,5200 руб/1 г золота и 32,1800/1 г серебра
30 августа 2018
ЦБ РФ с 30 августа установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 638,5200 руб.
- 1 грамм серебра - 32,1800 руб.
- 1 грамм платины - 1 735,2000 руб.
- 1 грамм палладия - 2 061,6499 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
10,8901 р. (0,41%).
Стоимость серебра
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,1000 р. (0,31%).
Стоимость платины
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
13,3000 р. (0,76%).
Стоимость палладия
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
3,3099 р. (0,16%).
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