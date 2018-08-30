Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 30 августа: 2 638,5200 руб/1 г золота и 32,1800/1 г серебра ЦБ РФ с 30 августа установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 2 638,5200 руб.

1 грамм серебра - 32,1800 руб.

1 грамм платины - 1 735,2000 руб.

1 грамм палладия - 2 061,6499 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 10,8901 р. (0,41%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,1000 р. (0,31%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 13,3000 р. (0,76%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 3,3099 р. (0,16%) .

dims

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/ СИА /

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