Комментарии

Российский фондовый рынок - заложник ухудшения отношения инвесторов к развивающимся рынкам

31 августа 2018

В последний день августа на мировых рынках преобладают умеренно негативные настроения. Поводом для снижения аппетита к риску стало осознание инвесторами неизбежности введения Соединенными Штатами новой порции торговых санкций против КНР: вчера стало известно, что президент США Д. Трамп твердо намерен обложить повышенными импортными пошлинами китайские товары, поставки которых составляют примерно 200 млрд долл. в год, сразу после завершения консультаций с бизнесом по этом вопросу (6 сентября). Ряд источников сообщил агентству Блумберг, что окончательно решение еще не принято и повышенные тарифы могут быть введены поэтапно – якобы нет общего мнения в президентской администрации относительно того, насколько жестко надо давить на Пекин. Д. Трамп также обрушился на ЕС, заявив, что его не устраивает взаимное обнуление пошлин на автомобили, а также пригрозил выходом США из ВТО, если последняя не изменится.

Угроза эскалации «торговой войны» США с другими странами, в первую очередь. с Китаем, привела к фронтальным продажам активов развивающихся стран и сдержанной фиксации прибыли на американском рынке акций, с ростом спроса на безрисковые активы. Сегодня инерция к снижению несколько ослабла, вышли официальные китайские PMI, не оправдавшие пессимистичные ожидания рынка (ключевые индикаторы деловой активности в стране как в промышленности, так и в секторе услуг показали незначительный рост, до 51,3 и 54,2 пунктов соответственно), кроме того, рынки надеются на достижение торгового соглашения Канады и США, корректирующего условия NAFTA. Последние новости заставляют нас оценивать текущую конъюнктуру мировых рынков как слабонегативную для нашего рынка: преобладание негативной динамики рынков Азии и откат фьючерсов на индексы Европы компенсируются сохраняющимся импульсом к росту нефтяных котировок.

Российский фондовый рынок остается заложником ухудшения отношения инвесторов к развивающимся рынкам и неопределенности относительно санкций со стороны США. Мы ждем, что индекс МосБиржи продолжит торговаться в зоне 2300-2350 пунктов, - для выхода выше 2350 пунктов необходимо ослабление давления на внутренние сектора, в первую очередь, финсектор. Рекордная рублевая стоимость нефти и слабость рубля оказывают поддержку рынку – мы не видим значимых оснований для развития существенной коррекции в экспортных секторах.

Евгений Локтюхов, Промсвязьбанк


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