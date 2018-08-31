Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 31 августа: 2 631,8101 руб/1 г золота и 32,1000/1 г серебра
31 августа 2018
ЦБ РФ с 31 августа установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 631,8101 руб.
- 1 грамм серебра - 32,1000 руб.
- 1 грамм платины - 1 731,4100 руб.
- 1 грамм палладия - 2 145,1101 руб.
Стоимость золота
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
6,7100 р. (0,25%).
Стоимость серебра
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,0800 р. (0,25%).
Стоимость платины
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
3,7900 р. (0,22%).
Стоимость палладия
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
83,4601 р. (4,05%).
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