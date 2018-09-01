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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 1 сентября: 2 640,2100 руб/1 г золота и 32,0600/1 г серебра

1 сентября 2018
ЦБ РФ с 1 сентября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 2 640,2100 руб.
  • 1 грамм серебра - 32,0600 руб.
  • 1 грамм платины - 1 745,7700 руб.
  • 1 грамм палладия - 2 137,3701 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 8,3999 р. (0,32%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,0400 р. (0,12%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 14,3600 р. (0,83%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 7,7401 р. (0,36%).

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