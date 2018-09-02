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Курсы валют ЦБ РФ на 2 сентября: 68,0447 руб/доллар США и 79,4966 руб/евро

2 сентября 2018
ЦБ РФ с 1 сентября установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 68,0447 руб.
  • 1 евро - 79,4966 руб.
  • 10 китайских юаней - 99,6466 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,0374 р. (0,05%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,1799 р. (0,23%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,0429 р. (0,04%).

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