Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 3 сентября: 2 640,2100 руб/1 г золота и 32,0600/1 г серебра
3 сентября 2018
ЦБ РФ с 1 сентября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 640,2100 руб.
- 1 грамм серебра - 32,0600 руб.
- 1 грамм платины - 1 745,7700 руб.
- 1 грамм палладия - 2 137,3701 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
8,3999 р. (0,32%).
Стоимость серебра
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,0400 р. (0,12%).
Стоимость платины
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
14,3600 р. (0,83%).
Стоимость палладия
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
7,7401 р. (0,36%).
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