Против рубля играют ожидания торговых войн и роста инфляции

Российский фондовый рынок провел не слишком результативный день. Индекс МосБиржи всю сессию балансировал то в легком плюсе, то в символическом минусе и к вечеру остался в «красной» зоне, но без агрессивных «медведей». Рублевый индикатор закрепляется в пределах 2330-2350 пунктов, где ему сейчас и место. Индекс РТС «топит» ослабление отечественной валюты, это движение продолжится, пока валютный рынок эмоционален. Завтра РТС проведет в коридоре 1075-1085 пунктов.

Акции «ПИК» сегодня фигурируют среди лидеров снижения. Корпоративные события остались позади, тем более что отчетность эмитента за первое полугодие вышла вполне убедительной. Тем не менее, продажи идут на объемах выше средних внутридневных – может быть, кто-то из крупных инвесторов продает излишки бумаг. Бумагам вполне под силу вернуться в область 360 руб. и чуть выше, тем более что фундаментальный фон на стороне покупателя, если только сегодняшнее снижение носит технический характер.

Против российского рубля играют как тревожные ожидания по поводу активизации торговых войн в мире, так и размышления инвесторов относительно инфляционных ожиданий. В начале недели Банк России обратил внимание на наличие рисков роста ожиданий по индексу потребительских цен. Говоря проще, в обществе растет тревога относительно нового разгона цен, в том числе и за счет грядущего повышения НДС. Если инфляция будет увеличиваться, то ЦБ окажется в условиях сохранения ключевой ставки неизменной, хотя в глобальных планах есть ее понижение. Это давит на рубль.

Доллар США вернулся сегодня выше 68,10 руб., что дает основания ждать американскую валюту около следующего сопротивления 68,25 руб. Евро поднялся выше 79,10 руб., новая цель роста – 79,35 руб. Однако вполне возможно, что вторник пара доллар/рубль проведет в диапазоне 67,70-68,25, евро/рубль – 78,55-79,45.

Анна Бодрова, старший аналитик Альпари