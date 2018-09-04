Если подтвердятся заявления представителей Газпрома о завершении инвестцикла, акции Газпрома могут получить сильный импульс к росту

Мировые рынки, продемонстрировавшие охлаждение в понедельник, сегодня перешли к смешанной динамике: поддержку оказывают надежды на возобновление повышения американских биржевых индексов после «длинных» выходных (вчера в США праздновался Дня Труда). Особого оптимизма, впрочем, рынки не демонстрируют: продолжает негативно сказываться перспектива углубления торгового конфликта США и КНР на фоне демонстрируемой Президентом США Д.Трамп решимости ввести пошлины на импорт китайских товаров на сумму в 200 млрд долл. сразу после окончания консультация с бизнесом (6 сентября).

Вчера рынки развивающихся стран были заметно слабее развитых ввиду их повышенной чувствительности к теме «торговых войн»: MSCI EM потерял 0,8% против умеренного снижения MSCI World (-0,1%). До открытия торгов в США вряд ли стоит ожидать заметного улучшения динамики emerging markets и европейских биржевых индексов, пытающихся отскочить, но испытывающих острый дефицит новостных драйверов. А вот цены на нефть остаются крепкими: ближайший фьючерс на Brent торгуется выше 78 долл./барр. и сохраняет потенциал для дальнейшего роста ввиду иранского фактора. Мы оцениваем конъюнктуру мировых рынков по состоянию на утро вторника как слабопозитивную, ввиду сдержанности динамики на рынках акций в Азии и фьючерсов на индексы Европы. Но надеемся на улучшение настроений на рынках к вечеру, чему может способствовать, в том числе, и американская статистика: расходы на строительство в июле, по ожиданиям, вернулись к росту, а вероятное некоторое снижение промышленного ISM в августе (до 57,7 пунктов с 58,1 - в июле) не влияет на оценки состояния экономики США, - индикатор все равно будет указывать на весомые темпы роста деловой активности в стране.

Российский рынок акций вчера провел безыдейный день. Сегодня, по нашему мнению, индекс МосБиржи начнет торговую сессию динамикой, близкой к нейтральной, но вполне может пытаться пойти выше 2350 пунктов, в направлении исторических максимумов, в случае улучшения настроений на внешних рынках. Мы по-прежнему отмечаем привлекательность акций «нефтянки», поддерживаемых обновлением очередных рекордов по рублевой стоимости нефти, и перепроданность ряда внутренних секторов, способных найти спрос при стабилизации рубля. На горизонте ближайших дней из внутренних новостей выделяем завтрашний Совет Директоров Газпрома, который обсудит инвестпрограмму. Если подтвердятся последние заявления представителей концерна о скором завершении инвестцикла в 2019 г., акции Газпрома могут получить сильный импульс к росту.

Евгений Локтюхов, Промсвязьбанк