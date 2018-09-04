Волатильность рубля может вновь несколько возрасти

В связи с закрытием вчера американских торговых площадок (в Штатах праздновался День Труда) активность торгов была невысока. Пара доллар/рубль вновь вернулась выше отметки в 68 руб/долл., при этом отметим, что объем торгов контактом USDRUB_TOM на Московской бирже составил скромные 2,1 млрд долл.

В целом основная группа валют развивающихся стран начала неделю с умеренного снижения. Российский рубль, мексиканский песо, южноафриканский ранд, турецкая лира снизились против доллара на 0,5-1,4%. Находящаяся в последние дни в центре внимания инвесторов аргентинская национальная валюта вновь несколько потеряла в цене (около 4%). Однако в целом какого-либо превалирующего настроения в отношении валют EM в последние две-три торговые сессии скорее не наблюдается.

Для рубля и российских активов отдельный интерес в рамках сегодняшнего дня представляет выступление главы Банка России Э.Набиуллиной на форуме Альянса за финансовую доступность в Сочи. Участники рынка будут пытаться понять, как регулятор относится к августовскому росту волатильности, и имеется ли уже сейчас базовый сценарий относительно перспектив изменения ставки на сентябрьском заседании. Вторая тема, которая может представлять большой интерес для инвесторов – это приостановление покупок иностранной валюты для Минфина (какие-либо оценки регулятора на тему влияния этого шага также будут заслуживать весомого внимания).

С точки зрения внешних рисков для рубля отметим, что сегодня с парламентских каникул возвращается Палата Представителей в США (могут начать появляться новые заявления относительно санкционной тематики). Помимо этого, риски возможного обострения ситуации в Сирии также пока не нивелированы – вчера Президент США Д.Трамп «предостерег» власти Сирии, России и Ирана от «безрассудной атаки» в провинции Идлиб. При реализации данной группы рисков локально волатильность рубля может вновь несколько возрасти.

Базовый сценарий на текущую торговую неделю – диапазон 67-68,50 руб/долл. В случае обострения сирийских рисков либо санкционной истории курс пары доллар/рубль может вновь локально тестировать рубеж 69 руб/долл.

Михаил Поддубский, Промсвязьбанк