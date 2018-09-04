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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 4 сентября: 2 617,3401 руб/1 г золота и 31,6400/1 г серебра

4 сентября 2018
ЦБ РФ с 4 сентября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 2 617,3401 руб.
  • 1 грамм серебра - 31,6400 руб.
  • 1 грамм платины - 1 714,1100 руб.
  • 1 грамм палладия - 2 145,3601 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 22,8700 р. (0,87%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,4200 р. (1,31%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 31,6600 р. (1,81%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 7,9899 р. (0,37%).

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