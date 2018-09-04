Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 4 сентября: 2 617,3401 руб/1 г золота и 31,6400/1 г серебра ЦБ РФ с 4 сентября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 2 617,3401 руб.

1 грамм серебра - 31,6400 руб.

1 грамм платины - 1 714,1100 руб.

1 грамм палладия - 2 145,3601 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 22,8700 р. (0,87%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,4200 р. (1,31%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 31,6600 р. (1,81%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 7,9899 р. (0,37%) .

dims

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/ СИА /

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