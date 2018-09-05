Рубль потихоньку слабеет, и противопоставить этому нечего

Российский фондовый рынок во вторник остался в отрицательной области. Индекс МосБиржи сегодня снижался, но пока остался в целевом диапазоне 2330-2355 пунктов. Ближайшая поддержка расположена на уровне 2225 пунктов, под ней – 2300 пунктов. Несмотря на весь внутренний оптимизм, закрывать глаза на ряд спорных моментов становится все сложнее. Так, например, возвращение американского Конгресса с каникул может означать приближение времени рассмотрения новых вопросов об ужесточении антироссийских санкций. Кроме того, комментарии главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной о появлении факторов, сигнализирующих о разумности повышения ключевой ставки, явно не понравились рынку капитала.

В середине недели индекс МосБиржи проторгуется в пределах 2225-2245 пунктов, индекс РТС - в границах 1065-1080 пунктов.

Ближе к вечеру Минфин РФ объявил о проведении завтра, как обычно по средам, аукциона по размещению ОФЗ. Лимит выпуска 26223 – 15 млрд руб. Напомню, что аукцион недельной давности с аналогичным лимитом закончился не самым лучшим образом, ведомству не удалось распродать все предложение. На этой неделе конъюнктура для российских активов и рубля существенным образом не изменилась, но отрицательных эмоций стало все-таки немного меньше. Это дает надежду на полную продажу ОФЗ завтра, но серьезной переподписки книги заявок тут тоже ждать не стоит.

Доллар США чувствует себя неплохо на мировом рынке и по отношению к рублю. Пара доллар/рубль плавно движется в сторону 68,50 руб., откуда откроется дорога в сторону 68,85. Потихоньку рубль слабеет, и пока рынку нечего противопоставить этой тенденции – риски осложнения в геополитике очень высоки. Кроме того, Центробанк указывает на риски повышения, а не понижения процентной ставки. Это хорошо забытый негатив для российской валюты в моменте, хотя долгосрочно это могло бы оказать рублю поддержку и некоторую защиту. Инфляционные ожидания тоже ухудшаются, и это для рубля минус. Вероятный коридор колебаний в паре доллар/рубль на среду составляет 68,10-68,55, евро/рубль – 78,75-79,35.

Анна Бодрова, старший аналитик Альпари