Попытка роста внутренних секторов пока не увенчалась успехом

Первая половина недели на глобальных рынках проходит в умеренно-негативных настроениях. Опасения относительно обострения торговых противоречий между США и рядом торговых партнеров (новые торговые пошлины в отношении китайских товаров могут быть введены после 6 сентября, обсуждение перезаключения торгового соглашения США с Канадой пока проходит достаточно сложно, говорить об отсутствии рисков усиления торговых ограничений со стороны США в отношении ЕС также пока вряд ли рационально) создают умеренно-негативный сантимент в отношении рисковых активов. Вновь обращаем внимания, что текущие риски имеют большее значение для развивающихся рынков (MSCI EM за неделю потерял 2,8% при снижении MSCI World на 0,9%), в то время как американский фондовый рынок продолжает смотреться относительно крепко, а лидеры-гиганты последних лет продолжают тащить рынок вверх (вчера второй компанией, достигшей капитализации в 1 трлн долл., стала Amazon).

Умеренно-негативные настроения в отношении развивающихся рынков отчасти также обусловлены экономическими проблемами в ряде отдельных EM. Так, вчерашняя статистика по ВВР ЮАР продемонстрировала сокращение второй квартал подряд (-0,7%), что вкупе с проблемами Турции и Аргентины обуславливает негативный фон вокруг всей группы EM. С экономической точки зрения при текущих ценах на нефть российская макроэкономическая картина в позитивную сторону отличается от большинства EM, но общий негативный эмоциональный фон находит отражение и в динамике российских активов.

Локальное обострение ситуации в Сирии также способно оказывать некоторое давление на российский рынок. Вчера представители сирийской оппозиции и ряд СМИ заявили о возобновлении воздушных ударов по провинции Идлиб. Белый дом США в очередной раз сообщил о готовности США и их союзников дать быстрый и надлежащий ответ, если президент Сирии Башар Асад «вновь использует химическое оружие». В последние месяцы, как правило, обострение каких-либо рисков находит основное отражение в динамике российской валюты, в то время как индекс Мосбиржи за счет высокой доли экспортеров смотрится относительно защищенным. Тем не менее, попытка роста внутренних секторов, начавшаяся в конце прошлой недели, пока не увенчалась успехом. По индексу Мосбиржи на горизонте ближайшей пары дней ориентируемся на диапазон 2310-2350 б.п., и при текущем неблагоприятном новостном фоне вероятен тест его нижней границы.

Михаил Поддубский, Промсвязьбанк