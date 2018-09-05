Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 5 сентября: 2 624,7300 руб/1 г золота и 31,2800/1 г серебра
5 сентября 2018
ЦБ РФ с 5 сентября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 624,7300 руб.
- 1 грамм серебра - 31,2800 руб.
- 1 грамм платины - 1 707,7500 руб.
- 1 грамм палладия - 2 120,4199 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
7,3899 р. (0,28%).
Стоимость серебра
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,3600 р. (1,14%).
Стоимость платины
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
6,3600 р. (0,37%).
Стоимость палладия
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
24,9401 р. (1,16%).
На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных
компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя
ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку
позиция
авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода
материала.
Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке
либо
продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в
прошлом
не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.