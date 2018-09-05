Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 5 сентября: 2 624,7300 руб/1 г золота и 31,2800/1 г серебра ЦБ РФ с 5 сентября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 2 624,7300 руб.

1 грамм серебра - 31,2800 руб.

1 грамм платины - 1 707,7500 руб.

1 грамм палладия - 2 120,4199 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 7,3899 р. (0,28%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,3600 р. (1,14%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 6,3600 р. (0,37%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 24,9401 р. (1,16%) .

dims

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/ СИА /

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