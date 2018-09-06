"Мы видим риски развития снижения индекса МосБиржи к отметке 2300 пунктов"

Негативные настроения на мировых рынках в середине недели усилились. Одним из основных факторов остаются перспектива обострения торговых противоречий США с рядом торговых партнеров (КНР. Канада, ЕС) и ожидания введения США повышенных импортных пошлин на китайские товары объемом 200 млрд долл. в год после завершающихся сегодня консультаций президентской администрации. Консерватизм инвесторов поддерживается и экономическими данными последних дней: во вторник ЮАР зафиксировала техническую рецессию (падение ВВП второй квартал подряд), вчерашние публикации PMI указали на спад деловой активности в Бразилии и ее торможение в секторе услуг в КНР. Все эти факторы способствуют опережающему снижению развивающихся рынков (MSCI EM вчера потерял 1,8%, MSCI World – лишь 0,5%).

Сегодня азиатские рынки также снижаются, причем наиболее сильный откат показывают рынки Австралии и Новой Зеландии, «завязанные» на китайскую экономику и отчасти доучитывающие вчерашние рыночные движения. Мы опасаемся, что сентимент мировых рынках сегодня-завтра сохранится негативным, причем рынки развивающихся стран имеют все шансы остаться под более выраженным давлением. Сегодня-завтра выходит важная статистика по США (данные по рынку труда в стране, ISM в секторе услуг, недельные данные по рынку нефти), но, на наш взгляд, она вряд ли существенно изменит настроения – в фокусе инвесторов продолжат находиться предстоящее решение США по тарифам в отношении Китая и реакций КНР на них.

Российский рынок с общеэкономической точки зрения смотрится более защищенным, ввиду как структуры платежного баланса, так и текущих, весьма благоприятных ценовых уровней по нефти. Однако последние события (обострение военной обстановки вокруг Идлиба, чреватое жесткой реакцией Вашингтона, очередные, все более жесткие обвинения Великобритании в причастности России к «делу Скрипалей») заставляют крайне осторожно оценивать интерес нерезидентов к российским активам. На этом фоне мы видим риски развития снижения индекса МосБиржи к отметке 2300 пунктов, логичное, исходя из текущей конъюнктуры. Однако продолжаем считать диапазон 2300-2350 пунктов актуальным, ввиду сохраняющейся привлекательности экспортных секторов, способной сдерживать развитие коррекционного движения на рынке.



Евгений Локтюхов, Промсвязьбанк