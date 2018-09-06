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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 6 сентября: 2 629,6899 руб/1 г золота и 31,1900/1 г серебра

6 сентября 2018
ЦБ РФ с 6 сентября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 2 629,6899 руб.
  • 1 грамм серебра - 31,1900 руб.
  • 1 грамм платины - 1 703,6700 руб.
  • 1 грамм палладия - 2 161,5100 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 4,9600 р. (0,19%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,0900 р. (0,29%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 4,0800 р. (0,24%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 41,0901 р. (1,94%).

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