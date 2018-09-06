Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 6 сентября: 2 629,6899 руб/1 г золота и 31,1900/1 г серебра ЦБ РФ с 6 сентября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 2 629,6899 руб.

1 грамм серебра - 31,1900 руб.

1 грамм платины - 1 703,6700 руб.

1 грамм палладия - 2 161,5100 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 4,9600 р. (0,19%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,0900 р. (0,29%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 4,0800 р. (0,24%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 41,0901 р. (1,94%) .

dims

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