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Курсы валют ЦБ РФ на 7 сентября: 69,0286 руб/доллар США и 80,3562 руб/евро

7 сентября 2018
ЦБ РФ с 8 сентября установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 69,0286 руб.
  • 1 евро - 80,3562 руб.
  • 10 китайских юаней - 99,9999 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,7781 р. (1,14%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,9877 р. (1,24%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 1,0209 р. (1,03%).

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