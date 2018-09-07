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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 7 сентября: 2 642,6001 руб/1 г золота и 31,3000/1 г серебра

7 сентября 2018
ЦБ РФ с 7 сентября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 2 642,6001 руб.
  • 1 грамм серебра - 31,3000 руб.
  • 1 грамм платины - 1 733,5000 руб.
  • 1 грамм палладия - 2 157,0000 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 12,9101 р. (0,49%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,1100 р. (0,35%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 29,8300 р. (1,75%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 4,5100 р. (0,21%).

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