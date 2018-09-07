Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 7 сентября: 2 642,6001 руб/1 г золота и 31,3000/1 г серебра
7 сентября 2018
ЦБ РФ с 7 сентября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 642,6001 руб.
- 1 грамм серебра - 31,3000 руб.
- 1 грамм платины - 1 733,5000 руб.
- 1 грамм палладия - 2 157,0000 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
12,9101 р. (0,49%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,1100 р. (0,35%).
Стоимость платины
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
29,8300 р. (1,75%).
Стоимость палладия
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
4,5100 р. (0,21%).
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