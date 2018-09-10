Риски снижения к 2300 пунктов сохраняются ввиду отсутствия интереса нерезидентов к активам развивающихся стран

Настроения на мировых рынках в начале недели остаются консервативными. Рынки находятся в режиме ожидания решений США по повышению импортных пошлин на китайские товары, которые способны понудить КНР ввести ответные меры. Отметим, что Президент США Д. Трамп даже объявил о готовности ввести более жесткие торговые санкции против Китая, расширив объем подпадающего под новые пошлины импорта с 200 млрд. до 267 млрд в год. Негативно сказалась на аппетите к риску как сильная пятничная статистика по США, согласно которой ускорилась динамика зарплат в стране (до 2,9% г/г, - это максимум с 2009 г.), отразившая инфляционные риски по США и способствовавшая росту доходности UST и укреплению доллара, так и данные по КНР (торговый профицит, 27,9 млрд долл., получился меньше, чем ожидалось, на фоне более сдержанного роста экспорта).

Неразрешенность торгового конфликта США и КНР и крепость доллара обеспечивают сегодня утром преобладание негативных настроений на азиатских биржевых площадках и рынках металлов, - лишь цены на нефти смотрятся достаточно неплохо, демонстрируя готовность к возврату к пикам сентября. Мы полагаем, что глобальный аппетит к риску останется сегментированным в начале недели, - пока рынки лишены явных новостных драйверов. Отметим, что начинающаяся неделя насыщена и экономическими новостями, однако ключевые из которых запланированы на конец недели. Из важных статистических публикаций отметим, в первую очередь, данные по ИПЦ в США (четверг) и пятничный блок данных по розничным продажам и пром. производству в КНР и США. Кроме того, в четверг состоятся заседания ЕЦБ и Банка Англии. Мы не ждем изменения ключевых ставок, - в центре внимания будут, скорее всего, комментарии регуляторов относительно возможного влияния фактора давления на развивающиеся страны на их дальнейшую политику.

В целом, внешняя конъюнктура, по нашему мнению, носит слабопозитивный характер благодаря крепости рынка нефти. Новых вводных, способных скорректировать вероятность усиления санкционного давления на Россию, пока не поступало. На этом фоне индекс МосБиржи может продолжить проторговывать середину зоны 2300-2350 пунктов; ждем сохранения спроса на экспорт. Риски снижения на этой неделе к 2300 пунктов сохраняются ощутимыми, ввиду отсутствия интереса нерезидентов к активам развивающихся стран и явных драйверов для возврата спроса на российские активы.



Евгений Локтюхов, Промсвязьбанк